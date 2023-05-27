Петуния станет еще ярче и пышнее, если полить ее этим составом — оживут даже хилые растения

Многие садоводы украшают беседки и клумбы петуниями. Это растение привлекает дачников не только своей богатой палитрой, но и длительным цветением. Ведь если обеспечить петуниям правильный уход и регулярную подкормку, то цветы будут пышным и ярким до поздней осени.

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Ухаживать за петунией не так уж и сложно, достаточно просто вовремя удалять сухие веточки и цветы. А что касается удобрений, то вариантов довольно много. Но опытные садоводы особенно хвалят подкормку на основе дрожжей.

Для ее приготовления необходимо смешать 10 гр. прессованных дрожжей с 1 ст. ложкой сахара и залить эту смесь 1 л. теплой воды. Далее нужно подождать пару часов и разбавить полученное средство отстоявшейся теплой водой в соотношении 1 к 5.

Этот питательный состав можно использовать в качестве подкормки под корень, а можно опрыскивать им надземную часть петуний. Оба способа одинаково эффективны. Поэтому в любом случае результат вас очень порадует: даже самые чахлые растения быстро наберут зеленую массу и выпустят кучу новых бутонов.

Источник: ogorodum.ru