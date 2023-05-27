Не вздумайте надевать: какая одежда не подойдет типу фигуры «груша»

Среди женщин встречаются те, кто имеет фигуру «груша». Стилисты дали рекомендации для таких девушек.
Можно оставаться красивой и модной при любой фигуре. Главное – грамотно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки.
«Грушу» еще называют перевернутым треугольником – это тип фигуры, при котором твои плечи и грудь уже, чем бедра. В таком телосложении (как, собственно, и в любом) есть свои плюсы и минусы. К последним относится, например, эффект «тяжелого низа» – ноги как будто визуально укорачиваются», – отметили специалисты.
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«И если ты – девушка миниатюрная, то правила стайлинга «груши» точно нужно знать, так как очень легко сделать ошибку и еще сильнее уменьшить рост», – посоветовали эксперты.
«Грушам» лучше не надевать верх, который закроет бедра. Так визуально бедра будут казаться еще шире.
Скинии-джинсы и другие обтягивающие брюки стоит заменить прямыми или палаццо.
А еще «грушам» не нужно выбирать брюки и юбки на низкой посадке. Лучше остановиться на моделях с высокой талией и визуально удлинить ноги. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.