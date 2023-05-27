Не вздумайте надевать: какая одежда не подойдет типу фигуры «груша»

«Грушам» лучше не надевать верх, который закроет бедра. Так визуально бедра будут казаться еще шире.

Скинии-джинсы и другие обтягивающие брюки стоит заменить прямыми или палаццо.

А еще «грушам» не нужно выбирать брюки и юбки на низкой посадке. Лучше остановиться на моделях с высокой талией и визуально удлинить ноги. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.