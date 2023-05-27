Обработайте ноги этим средством — навсегда забудете о мозолях

Мозоли очень часто омрачают радость от покупки обуви. Новая пара должна принять форму ноги, и в некоторых случаях это может сопровождаться появлением мозолей. Даже правильно подобранная обувь чревата локальными изменениями кожи, но только не с этим средством. Обработав им ножки, о мозолях можно будет забыть навсегда.

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Почувствовав неприятное трение в местах соприкосновения с кожей, вы сразу начинайте действовать. Для этого возьмите обычное кусковое мыло и обработайте им проблемные участки ног.

Такой же эффект обеспечит обычный сухой дезодорант или гигиеническая помада — они смягчат кожу, сделав носку новой пары менее дискомфортной.

Портал «Своими руками» советует также кусочек фетра, который можно подложить в заднюю часть ботинок для смягчения, и женские прокладки — просто разрежьте изделие пополам и вставьте клейкой стороной.