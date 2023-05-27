Тля поникнет и осыплется с кустов после первой же обработки — хитрый дачный трюк с крапивой

Всем огородникам известно о том, что тля не только портит внешний вид растений, но и буквально высасывает из них все жизненные силы. Поэтому бороться с этим вредителем необходимо жестко и бескомпромиссно. Для этого нужно запастись специальным препаратами. Или можно проявить смекалку и приготовить эффективное средство своими руками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, самые матерые дачники уже давно заметили, что вредное насекомое не выносит крапиву. Связано это с тем, что сорняк содержит большое количество муравьиной кислоты. А это вещество является ядом для всех видов тли. Поэтому, чтобы избавить свои посадки от колоний мелкого пакостника, достаточно обработать пораженные растения настоем из крапивы.

Для его приготовления необходимо залить 1 килограмм сорняка ведром холодной воды и подождать около 7 часов. Когда время пройдет, средство нужно процедить и распылить на места обитания паразита.

Источник: izvmor.ru