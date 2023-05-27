Не стирайте так одежду, иначе на ней появятся катышки — главные ошибки, из-за которых вещи пускаются на тряпки

Стирка и глажка напрямую влияют на износ вещей, а неправильный уход в разы ускоряет этот процесс. Как итог, на одежде могут появиться катышки. Носить такую вещь дискомфортно, хотя она и была куплена в начале сезона.

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Чтобы как можно дольше не сталкиваться с такой неприятностью, как катышки на любимой одежде, матерые хозяйки советуют следовать простым правилам.

Во-первых, выворачивайте вещи перед стиркой. «Кружась» в машинке одежда будет тереться друг о друга тыльной стороной, и даже если катышки появятся, то они не будут заметны.

Во-вторых, используйте кондиционер для белья, подобранный по типу ткани, так как он тоже может отсрочить появление катышков.

В-третьих, сушите одежду естественным способом, развешивая ее на некотором расстоянии друг от друга, поскольку именно из-за трения появляются эти неприятные глазу комочки ткани, сообщает The Voice.