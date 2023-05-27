Чем полить кусты клубники в период цветения, чтобы ягоды хватило на всех родственников — бесплатное удобрение

Клубника относится к довольно капризным культурам. Поэтому, чтобы получить приличный урожай этой ягоды, дачники начинают предпринимать соответствующие меры еще с момента появления первых зеленых листочков. Однако и потом не стоит расслабляться. Ведь в период цветения тоже очень важно подкормить растения.

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Опытные садоводы рекомендуют использовать для этих целей древесную золу. Эта подкормка хороша тем, что в ней содержится около 30 различных минералов, которые необходимы клубнике во время формирования ягод.

Чтобы приготовить полезное удобрение, нужно взять 10 литров теплой воды (идеальная температура 45°C) и растворить в ней 500 граммов измельченной золы. А затем полить этим составом немного разрыхленные грядки. На 1м² нужно брать около 1 литра подкормки.

Источник: antonovsad.ru