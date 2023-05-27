Стоит добавить в лунку при посадке: какую подкормку использовать для огурцов

Близится время перемещения огурцов в открытый грунт.

Чтобы растение порадовало урожаем, необходимо помочь ему с помощью органических удобрений.

Например, садоводы используют банановую кожуру в качестве подкормки для огурцов. Нужно нарезать свежую или подсушенную кожуру, а далее поместить ее на дно лунки в земле.

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Еще можно использовать золу. Необходимо выкопать ямку немного глубже обычного и добавить горсть золы на дно. Потом важно положить тонкий слой земли (около 2 см) и высадить рассаду. Останется только хорошо полить растение.