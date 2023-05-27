Не Египет и не Турция! Куда поехать в отпуск в июне - маршрут, о котором молчат туроператоры

Популярные туроператоры обычно предлагают россиянам в качестве идеи для отпуска - море. В основном, это Турция, Египет или курорты Краснодарского края. Однако есть непопулярный маршрут, о котором практически не говорят, но он не менее прекрасен, как и вышеперечисленные.

И речь идет о речных круизах. В нашей стране развиваются путешествия по Волге, Дону, Енисею, Оке, Каме, Вятке. Билеты стоят от 10 тысяч рублей на человека с питанием.

Для пассажиров с детьми предусмотрены экскурсии, анимация.

В таком путешествии можно провести от 3 до 19 дней — от выходных до длительного отпуска.

Кстати, если приобрести путевку за пару месяцев, то можно сэкономить до 30%.

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