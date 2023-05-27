Смешайте соль, соду и уксус - многолетний нагар отвалится сам: раз, и готово

Многолетний нагар со сковородки или кастрюли отмыть очень сложно. Даже используя специальные магазинные средства. Однако опытные посудомойщицы подсказали хитрый трюк, который справится с задачей моментально.

Нанесите на грязную поверхность соль и соду, затем добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды и потрите. Оставьте на 30 минут.

В конце полейте уксусом и снова потрите грязь губкой. Нагар отвалится сам - вам нужно будет просто смыть его водой.

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