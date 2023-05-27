«Ни в десятку, ни в двадцатку самых жарких»: когда наступит настоящее лето

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«Если говорить о норме по Москве, то ночная – плюс 10-15 градусов, дневная – плюс 21-26. С небольшими вариациями. С точки зрения температурного режима лето не войдет ни в десятку, ни в двадцатку самых жарких летних сезонов <…> Само же лето наступит уже к концу мая», – добавил эксперт в беседе с vm.ru.