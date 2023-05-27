«Ни в десятку, ни в двадцатку самых жарких»: когда наступит настоящее лето

Стало известно, какая погода ожидает россиян летом. Эксперт назвал точный срок наступления по-настоящему теплых температур.
К слову, Евгений Тишковец не прогнозирует в этом году жаркое лето. Синоптик считает, температура с июня по август будет комфортной.
«Если мы берем европейскую территорию России, и в июне, и в июле, и в августе температура будет на 1-2 градуса выше положенной климатической нормы», – заявил Тишковец.
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«Если говорить о норме по Москве, то ночная – плюс 10-15 градусов, дневная – плюс 21-26. С небольшими вариациями. С точки зрения температурного режима лето не войдет ни в десятку, ни в двадцатку самых жарких летних сезонов <…> Само же лето наступит уже к концу мая», – добавил эксперт в беседе с vm.ru.