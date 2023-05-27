Что будет с зарплатами россиян в июне: аналитики не скрывают худший сценарий

Экономические аналитики уверены, что сложившаяся мировая ситуация отражается не только на курсе рубля, но и на зарплатах жителей нашей страны. По их мнению, есть сценарий, по которому могут развиваться события в дальнейшем. Причем, план этот - негативный.

Если цены на нефть будут падать и дальше, считают эксперты, нас ждет экономический кризис. Пик которого придется на 2024 год.

«Если доллар к концу 2026-го опустится до 100–105 рублей. Реальные зарплаты за 2024–2026 годы тогда вырастут максимум на 1,3–2,3%. А это очень мало», - заявила экономист Екатерина Константинова.

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