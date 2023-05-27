Бросьте яблочную кожуру в кастрюлю и поставьте на огонь — посуда заблестит как новая

Экономные хозяйки нашли очень полезное применение яблочной кожуре. Из нее они не только пекут пироги и готовят смузи, но еще и до блеска очищают посуду из алюминия. Делимся секретами.

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Чтобы ощутить кисло-сладкие нотки яблочной кожуры в смузи, просто добавьте их к привычным ингредиентам и тщательно перебейте блендером. Вкус точно заиграет по-новому.

Кожуру от яблок также можно использовать при выпекании пирогов. Просто измельчите ее, и в таком виде добавьте к основной массе. Яблоки раскроют вкус блюда и добавят аромата.

Но главный секрет, как можно использовать кожуру от яблок, никак не связан с готовкой. Оказывается, яблоки отлично убирают пятна с алюминиевой посуды без каких-либо усилий.

Для этого отправьте в емкость кожуру и добавьте воды столько, чтобы та покрыла загрязнения. В течение получаса проварите средство на медленном огне, после чего вылейте состав. Хозяйки уверяют: старую посуду будет не узнать — заблестит как новая!

По материалам belnovosti.by