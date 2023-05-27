Постельное белье окутает приятным ароматом и будет бархатным как в лучших отелях мира — вот что нужно сделать

От прачек стало известно о трех крутых способах, благодаря которым постельное белье после стирки будет бархатным и при этом надолго сохранит приятный аромат. В них нет ничего сложного.

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Первое и основное, что стоит запомнить хозяйкам — белье нужно доставать из машинки сразу после окончания цикла стирки, чтобы оно не залеживалось и прело. А чтобы оно еще и приятно пахло, то сушить его нужно в теплом помещении, так как на холоде запах средства вмиг испарится.

Второе правило касается хранения. Прежде чем складывать белье и убирать в шкаф, оно должно быть абсолютно сухим. В противном случае может появиться затхлый запах.

И третье правило, которое многие игнорируют, а зря. Перед тем как застилать постельное, его следует прогреть утюгом. Так оно надолго сохранит форму и опрятный вид.

По материалам belnovosti.by