Тучи сгущаются! Объявлен курс доллара на 1 июня - люди бросились в банки

Российский рубль продолжает укрепляться на фоне падения доллара. По мнению аналитиков, уже 1 июня «американец» может стоить 75 рублей. Причин несколько - налоговый период, а также выплата дивидендов.

Однако эксперты уверены, что тучи продолжают сгущаться над российской валютой. И уже в середине июня доллар может взлететь до 100 рублей.

«Это может быть связано с различными внешними и внутренними факторами, такими как международные санкции, изменения политики центрального банка, нестабильность на рынке нефти», - заявила экономист Екатерина Константинова.

При этом валютчики бросились в банки, чтобы заработать на разнице курса.

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