Волшебство: эксперты объяснили, что цвет гортензии можно регулировать самостоятельно

Гортензия. Фото: Global Look Press

Анастасия Коврижных, специалист по ландшафтному дизайну, рассказала об особенностях этого растения.

Стало известно, что любимая многими садоводами гортензия может менять цвет в зависимости от почвы.

Можно самим регулировать цвет пушистых «шапок» гортензии. При этом техника по изменению цвета лепестков доступна только для садовых гортензий с большими листьями.

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Чтобы сделать гортензию насыщенно-розовой, необходимо уменьшить кислотность почвы. Добавьте в подготовленную почву доломит, известь, мел и фосфор. Так цветок превратится в розовое облако.

Синие шапки гортензии появятся, если растение будет расти в кислой почве. Такая почва должна быть богата алюминием.

Чтобы получить ярко-голубые цветы, необходимо добавить в почву сульфат алюминия или каллоидную серу. Поливайте гортензию кислой водой с уксусом в правильных пропорциях (100 миллилитров уксуса на 10 литров воды). Это нужно делать два раза в месяц, соблюдая правильные дозы. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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