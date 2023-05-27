Волшебство: эксперты объяснили, что цвет гортензии можно регулировать самостоятельно

Стало известно, что любимая многими садоводами гортензия может менять цвет в зависимости от почвы.

Можно самим регулировать цвет пушистых «шапок» гортензии. При этом техника по изменению цвета лепестков доступна только для садовых гортензий с большими листьями.

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Чтобы сделать гортензию насыщенно-розовой, необходимо уменьшить кислотность почвы. Добавьте в подготовленную почву доломит, известь, мел и фосфор. Так цветок превратится в розовое облако.