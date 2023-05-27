«Имеет всегда более щадящий состав»: какой автозагар стоит выбрать

Чтобы не пересушить кожу, лучше не покупать автозагар со спиртом в составе. Также важно обращать внимание на срок годности продукта и брать только качественные, проверенные марки.

Напомним, ранее специалисты дали совет тем, кто делает маникюр с гель-лаком.