«Имеет всегда более щадящий состав»: какой автозагар стоит выбрать

Стало известно, каким автозагаром не стоит пользоваться.
Эксперт посоветовала обратиться в салон красоты за нанесением моментального загара. Его распределяют по всему телу с помощью специального распыления. В течение нескольких часов будет виден результат.
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«Автогазар бытовой доступен в магазинах в виде крема, муса, спрея, капель, предназначен для тела или для лица. Крем для лица имеет всегда более щадящий состав, поэтому для тела его лучше не использовать.Средства для автозагара изготавливают из синтетических компонентов, поэтому аллергии, как правило, мало встречаются», – заявила Горбунова в беседе с vnimanie.pro.
Чтобы не пересушить кожу, лучше не покупать автозагар со спиртом в составе. Также важно обращать внимание на срок годности продукта и брать только качественные, проверенные марки.
Напомним, ранее специалисты дали совет тем, кто делает маникюр с гель-лаком.