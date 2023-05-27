Уже с 1 июня: минимальный взнос по ипотеке серьезно подскочит – эксперты уже боятся, и вот почему

С 1 июня грядет повышение минимального первоначального взноса по ипотеке. Его размер сразу подскочит с нынешних 10% до 20%. Решение об этом принял Центробанк РФ. Но и это еще не все. Повышение требований к минимальному взносу продолжится.

«Предусмотрено поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года — 20%, с 1 января 2024 года — 30%», - цитирует сообщение ЦБ РФ сайт gazeta.ru.

Эксперты уже предрекают ухудшение и без того непростой ситуации на рынке жилья. И опасаются обвала. Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий дал негативный прогноз на перспективу.

«Повышение первоначально взноса будет способствовать снижению спроса на ипотеку и на жилую недвижимость. От рынка отсекаются те потенциальные заемщики, у кого нет денег даже на первоначальный взнос. В первую очередь удар приходится на наименее обеспеченные слои населения и на сегмент ипотеки subprime», - высказал опасения эксперт.

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