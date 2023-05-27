Чем удобрить свеклу, чтобы выросла как на дрожжах: сладкая, крупная

Свекла нуждается в удобрении, как и любая другая садовая культура. Дачники знают, что подкармливать овощ следует не единожды, а также следить за грунтом – так корнеплоды вырастут нежесткими и сладкими. Немаловажен и размер овоща, ведь чем крупнее урожай, тем успешнее сезон. И в помощь садоводу несколько видов удобрений.

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В рост корнеплоды пойдут быстрее от перегноя, навоза и компоста. Они напитывают полезными веществами свеклу. Помогают улучшить вкус плодов, защитить от вредителей и болезней калий, азот и фосфор, то есть минеральные подкормки.

Главное – не лениться и давать удобрения свекле 3-4 раза за сезон. Кроме того, полив и наличие солнечного света – это важнейшие составляющие успеха в выращивании.

По материалам сайта «Белновости»