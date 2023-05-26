Это простейшее средство от тли на даче есть на каждой кухне: эффективность уровня «космос» — смешайте с водой и проверяйте

Тля — один из самых злостных вредителей садовых участков. Размножается она стремительно, и если не принять меры, может запросто уничтожить посадки и оставить дачников без урожая.

Между тем, известна масса эффективных способов борьбы с тлей. Один из них — с помощью средства, которое есть на каждой кухне, а именно, жидкости для мытья посуды.

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