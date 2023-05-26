Как приготовить натуральный крем для рук из 4-х ингредиентов — находка для дачника

Из-за огородных и садовых работ кожа на руках становится сухой, покрывается мелкими морщинками и трещинками. Чтобы справиться с этими проблемами, бьюти-эксперт Яна Марковская рекомендуют приготовить домашний крем из картофеля.

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Для этого сварите 2 картофелины и превратите их в пюре с помощью вилки. Затем добавьте к картофельной массе 2 столовые ложки меда и такое же количество молока. Далее влейте в будущий крем пару ложек растительного масла и как следует все перемешайте.

Нанесите теплое средство на руки и оставьте его на коже на 15 минут. Когда время пройдет, крем можно будет смыть водой. Кожа рук станет нежной и гладкой. Словно вы только что вышли из салона.

Источник: thevoicemag.ru