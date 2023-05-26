Огурцы завалят урожаем: просто полейте их 4 раза этим бесплатным средством

Для хорошего урожая огурцы необходимо радовать подкормками четыре раза. В первый раз их нужно полить питательным составом через пару недель после посадки. Вторая подкормка будет кстати в самом начале цветения. А последующие две пригодятся во время плодоношения.

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Хитрые дачники стараются обходиться в огороде натуральными средствами. Потому что по эффективности они нисколько не уступают магазинным удобрениям. К тому же стоят копейки. А иногда их можно получить вообще бесплатно.

Например, чтобы подкормить огурцы, нужно приготовить настой из любой травы (без семян). Для этого нужно положить траву в бочку: емкость должна быть заполнена на треть. И залить ее водой. Через несколько дней средство будет готово. Его нужно разбавить водой в соотношении 1 к 5 и полить им огуречные грядки.

Попробуйте подкормить таким составом огурцы все четыре раза. И вы устанете раздавать излишки овощей соседям.

Источник: ogorod.ru