Скроет недостатки, подчеркнет достоинства: идеальный предмет одежды для девушек с проблемными фигурами

Анна Хилькевич в тренче. Фото: Global Look Press

Что обязательно нужно иметь в гардеробе, чтобы скрыть несовершенства телосложения.

Девушкам, недовольным своей фигурой и желающим скрыть недостатки, стилисты советуют остановить свой выбор на тренчах.

Именно этот предмет весенне-осеннего гардероба способен нивелировать несовершенства и нюансы телосложения некоторых дам.

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«Тренчи с высокой талией и узким поясом идеально подходят для создания эффекта вытянутого худого силуэта. Обратите внимание на модели с приталенным кроем и вертикальными линиями — они вытягивают фигуру и прибавляют роста», - порекомендовала стилист  стилист Дарья Колодник.

Специалист сделала акцент на том, что не стоит выбирать тренчи слишком широкого кроя и без пояса. Такая верхняя одежда, наоборот, визуально добавляет объема вашей фигуре, добавила Дарья Колодник.

По материалам vnimanie.pro.

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