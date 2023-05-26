Скроет недостатки, подчеркнет достоинства: идеальный предмет одежды для девушек с проблемными фигурами

«Тренчи с высокой талией и узким поясом идеально подходят для создания эффекта вытянутого худого силуэта. Обратите внимание на модели с приталенным кроем и вертикальными линиями — они вытягивают фигуру и прибавляют роста», - порекомендовала стилист стилист Дарья Колодник.

Специалист сделала акцент на том, что не стоит выбирать тренчи слишком широкого кроя и без пояса. Такая верхняя одежда, наоборот, визуально добавляет объема вашей фигуре, добавила Дарья Колодник.

По материалам vnimanie.pro.