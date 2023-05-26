Скроет недостатки, подчеркнет достоинства: идеальный предмет одежды для девушек с проблемными фигурами

Девушкам, недовольным своей фигурой и желающим скрыть недостатки, стилисты советуют остановить свой выбор на тренчах.
Именно этот предмет весенне-осеннего гардероба способен нивелировать несовершенства и нюансы телосложения некоторых дам.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Тренчи с высокой талией и узким поясом идеально подходят для создания эффекта вытянутого худого силуэта. Обратите внимание на модели с приталенным кроем и вертикальными линиями — они вытягивают фигуру и прибавляют роста», - порекомендовала стилист стилист Дарья Колодник.
Специалист сделала акцент на том, что не стоит выбирать тренчи слишком широкого кроя и без пояса. Такая верхняя одежда, наоборот, визуально добавляет объема вашей фигуре, добавила Дарья Колодник.
По материалам vnimanie.pro.