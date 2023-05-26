Как почистить микроволновку с помощью воды и бумажных салфеток — тереть не придется

Если вам предстоит серьезная уборка. И одним из самых грязных мест в квартире является микроволновка. Можете расслабиться. Ведь хитрые хозяйки рассказали, как можно справиться с этой проблемой за несколько минут.

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Для того чтобы легко удалить следы жира, вам потребуется намочить несколько бумажных салфеток водой. Затем положить их в подходящую миску и поставить ее в грязную печь. Далее нужно запустить микроволновку в стандартном режиме разогрева. Через несколько минут жир станет мягким, и вам останется только протереть внутреннюю часть техники чистой тряпкой.

Источник: santeplusmag.com