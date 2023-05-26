«Похвалите или побалуйте себя после»: как справиться с ленью и начать уборку в бодром настроении

«Мотивировать себя на уборку можно, представив каким уютным и радующим глаз будет ваш дом. Прочувствуйте, как будете горды собой, сколько удовольствия испытаете. Сделайте так, чтоб сам процесс уборки приносил вам удовольствие. Ставьте перед собой посильные цели. Похвалите или побалуйте себя после приятной мелочью», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.

К слову, психолог считает, 15-20 минут в день – идеальное время для наведения порядка в доме. Уборка поможет избавиться от тревоги и навести порядок не только в квартире, но и в голове.