«Похвалите или побалуйте себя после»: как справиться с ленью и начать уборку в бодром настроении

Стало известно, как заставить себя прибраться дома. Лень проиграет.
Психолог посоветовала не волноваться, если беспорядок не исчезает из-за присутствия в доме маленьких детей. Еще убедительной причиной нежелания прибраться является сильная усталость.
«Если вы устали, плохо себя чувствуете или загружены на работе, тоже можно закрыть глаза на беспорядок. Здесь надо расставлять приоритеты. У некоторых людей свое представление о порядке, например мы часто слышим «творческий беспорядок», – рассказала специалист.
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«Он свойственен ученым, программистам, и людям творческих профессий. Бывает, что человек запускает дом, но при необходимости собирает волю в кулак и наводит чистоту. Например, перед приходом гостей. В этом нет большой проблемы. Это просто лень, отсутствие мотивации и привычки поддерживать порядок», – добавила психолог.
«Мотивировать себя на уборку можно, представив каким уютным и радующим глаз будет ваш дом. Прочувствуйте, как будете горды собой, сколько удовольствия испытаете. Сделайте так, чтоб сам процесс уборки приносил вам удовольствие. Ставьте перед собой посильные цели. Похвалите или побалуйте себя после приятной мелочью», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.
К слову, психолог считает, 15-20 минут в день – идеальное время для наведения порядка в доме. Уборка поможет избавиться от тревоги и навести порядок не только в квартире, но и в голове.