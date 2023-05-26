Туи и можжевельник больше никогда не пожелтеют: учтите нюансы и ваши хвойники не пропадут — это эффективно, проверяйте

Ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, какие нюансы нужно учесть при посадке хвойных растений на даче. Зная о самых частых ошибках, их можно будет не допускать, и тогда туи, можжевельники, елочки порадуют вас и не пожелтеют.
Важно подготовить почву. Хвойные деревья требуют плодородной и хорошо дренированной почвы.
Хвойники нужно сажать на глубину, которая превышает их корневую систему. Если корень будет находиться в слишком близком контакте с почвой, то он может замерзнуть зимой или сгнить в жаркую погоду.
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Обязательное условие — хорошо инсолированный участок. При плохом освещении хвойники могут погибнуть.
Важно и время посадки. Это должны быть строго весна или осень. Летом, в жаркую погоду, хвойники сажать нельзя.
По материалам belnovosti.by