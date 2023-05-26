Как оставаться чистым, если отключили горячую воду — дельные советы

В этом месяце многие жители России уже ощутили на себе первые плановые отключения горячей воды. Особенно туго приходится жильцам тех квартир, где не был установлен бойлер или проточный водонагреватель.

Если вы из их числа, то обязательно ознакомьтесь с этими полезными советами. Возможно, они помогут вам в трудную минуту.

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При отсутствии теплой воды немедленно отправляйтесь в фитнес-клуб. Есть большая вероятность, что там с горячим душем не будет никаких проблем.

А если у вас нет абонемента в зал, то можно посетить общественную баню или сауну. Уж в этих заведениях вода комфортной температуры точно должна быть.

Более бюджетным вариантом, чем поход в сауну может быть аренда койко-места в хостеле. Ведь к этому удобству всегда прилагается душ.

Еще можно съездить к друзьям или родственникам. Это актуально в тех случаях, когда графики отключения горячей воды в ваших домах не совпадают.

Если ни один из советов не подошел, то можно нагреть воду чайником и попытаться освежиться в тазу или хотя бы обтереться влажным полотенцем.

Источник: maximonline.ru