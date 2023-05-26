Ни одной морщинки не будет видно: как сделать правильный возрастной макияж

Стало известно, как сделать макияж для женщин в возрасте.
Чтобы морщин не было видно при нанесении косметики, воспользуйтесь советами визажиста.
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«Тут главное правило — использовать перед макияжем уходовые средства. Например, увлажняющий крем или эмульсию. Если у вас мелкоморщинистый тип старения, то на увлажняющие средства стоит сделать особый акцент. Они напитывают кожу, скрывая мелкие морщинки. Лучше использовать ББ-крема или увлажняющие тональные», — отметили в vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты дали совет тем, кто делает маникюр с гель-лаком.