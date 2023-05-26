Тля исчезнет на раз-два: копеечное средство спасет урожай — просто смешайте мыло с водой

Свежие огурцы и патиссоны в корзине. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для настоящих дачников.

Тля — один из самых злостных нарушителей дачного покоя. Этот вредитель размножается с огромной скоростью и, если вовремя не объявить ему войну, способен порядком подпортить планы дачников на получение урожая.

Методов борьбы с тлей — масса. Один из эффективных — это экологически-чистый и безопасный способ. Понадобятся только мыло и вода.

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На десять литров воды нужно взять 4–5 столовых ложек жидкого мыла, развести и опрыскать растения, пораженные тлей. 

Хорошо для борьбы с тлей брать дегтярное мыло — насекомые боятся его резкого запаха. Кусок мыла весом 100 граммов нужно натереть на терке и развести в десяти литрах воды, а затем опрыскать посадки.

По материалам ogorod.ru

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