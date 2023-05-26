Тля исчезнет на раз-два: копеечное средство спасет урожай — просто смешайте мыло с водой

Тля — один из самых злостных нарушителей дачного покоя. Этот вредитель размножается с огромной скоростью и, если вовремя не объявить ему войну, способен порядком подпортить планы дачников на получение урожая.

Методов борьбы с тлей — масса. Один из эффективных — это экологически-чистый и безопасный способ. Понадобятся только мыло и вода.

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