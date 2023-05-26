Дефолт и полный отказ от доллара: ожидается катастрофическое событие в экономике — названа дата

Финансовые аналитики и экономисты живут в ожидании объявления дефолта в США. Считается, что это может произойти уже в первый день лета — первого июня.

Чем ближе дата, тем больше сомнений в том, что негативных перемен в экономике удастся избежать.

Аналитики предрекают, что доллар резко потеряет в цене, и страны начнут отказываться от него в расчетах.

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