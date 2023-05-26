Дефолт и полный отказ от доллара: ожидается катастрофическое событие в экономике — названа дата

Финансовые аналитики и экономисты живут в ожидании объявления дефолта в США. Считается, что это может произойти уже в первый день лета — первого июня.
Чем ближе дата, тем больше сомнений в том, что негативных перемен в экономике удастся избежать.
Аналитики предрекают, что доллар резко потеряет в цене, и страны начнут отказываться от него в расчетах.
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«Экономика США сейчас действительно находится в такой ситуации, что дефолт более чем вероятен. Скорее всего, он будет техническим, но...тем не менее. Денег на оплату своих социальных обязательств у правительства не будет. Отсрочки выплат по гособлигациям точно будут — и это только начало. Минфин США не сможет больше размещать новые гособлигации. Мы уже видим ослабление доллара, на что отвечают колебаниями нефтяные котировки и криптовалюта. Мировой рынок, конечно, выстоит, если США объявит о дефолте, но фактически это будет означать необходимость перехода на другую валюту для международных расчетов и переориентацию торговли на другие рынки», —основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.
По материалам Life.ru