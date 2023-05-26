Положите лавровый лист в каждую подушку — через неделю не узнаете своего мужа

Лавровый лист является очень популярной приправой для мясных и овощных блюд. Его великолепный вкус и аромат ценят кулинары во всем мире.

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Но это не единственное его достоинство. Ведь помимо того, что он хорош в качестве пряности, запах лаврового листа оказывает расслабляющее и успокаивающее действие на организм человека.

В этом плане специя очень близка к валериане. Поэтому, чтобы обеспечить крепкий сон всем домочадцам, нужно всего лишь вложить в каждую подушку по несколько листочков лавра.

Эффект от этого трюка вы заметите уже в ближайшее время. У всей вашей семьи появится больше энергии. Супруг переделает всю домашнюю работу, а дети станут охотнее вставать по утрам.

Источник: 12gp.by