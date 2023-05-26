Что добавить в котлеты для сочности, если хлеб и картошка уже надоели — так делают в Китае

Котлеты можно встретить в любой кухне. И в каждом уголке мира хозяйки готовят их по-своему. Например, в России для пышности и сочности в мясное блюдо принято добавлять размоченную буханку хлеба или картошку. А вот в Китае для этих же целей повара используют пищевую соду.

Оба варианта отлично работают. Но если вам хочется попробовать что-то новенькое, то обязательно воспользуйтесь китайской хитростью.

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Для того чтобы блюдо получилось сочным и воздушным, возьмите одну столовую ложку белого порошка на килограмм фарша. Соду нужно как следует перемешать с мясом, а затем в котлетный фарш можно будет добавить все остальные ингредиенты из вашего обычного рецепта.

И не переживайте: в готовом блюде вы соду не почувствуете. Если соблюсти правильные пропорции, то секретный ингредиент добавит котлетам только сочность и пышность. А вкус соды пропадет во время термической обработки.

Источник: ogorod.video