Найдено бюджетное средство по борьбе с неприятными запахами в доме

Чтобы избавиться от неприятного запаха в квартире, нужно воспользоваться этим копеечным средством.
Оказалось, что лучше обычного освежителя воздуха с неприятным запахом в доме справится активированный уголь. Поскольку он борется с причиной возникновения зловоний.
Для того, чтобы приготовить средство для борьбы с запахом нужно взять уголь и добавить его в фильтр-кувшин для воды. Так вода станет лучше по качеству.
Еще таблетки угля пригодятся в холодильнике. Уголь устранит неприятные запахи от продуктов.
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Несколько таблеток угля помогут избавиться и от запаха из лотка питомца или унитаза в туалете. Об этом рассказали в belnovosti.by.