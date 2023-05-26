Найдено бюджетное средство по борьбе с неприятными запахами в доме

Туалет. Фото: Global Look Press 

Вы даже не могли представить, как легко удалить причину зловоний.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в квартире, нужно воспользоваться этим копеечным средством.

Оказалось, что лучше обычного освежителя воздуха с неприятным запахом в доме справится активированный уголь. Поскольку он борется с причиной возникновения зловоний.

Для того, чтобы приготовить средство для борьбы с запахом нужно взять уголь и добавить его в фильтр-кувшин для воды. Так вода станет лучше по качеству.

 

Еще таблетки угля пригодятся в холодильнике. Уголь устранит неприятные запахи от продуктов.

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Несколько таблеток угля помогут избавиться и от запаха из лотка питомца или унитаза в туалете. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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