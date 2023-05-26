Найдено бюджетное средство по борьбе с неприятными запахами в доме

Чтобы избавиться от неприятного запаха в квартире, нужно воспользоваться этим копеечным средством.

Оказалось, что лучше обычного освежителя воздуха с неприятным запахом в доме справится активированный уголь. Поскольку он борется с причиной возникновения зловоний.

Для того, чтобы приготовить средство для борьбы с запахом нужно взять уголь и добавить его в фильтр-кувшин для воды. Так вода станет лучше по качеству.