Баклажаны начнут расти как бешеные: просто дайте им это чудесное средство до начала цветения

Обычно баклажаны пересаживают в открытый грунт тогда, когда среднесуточная температура приближается к показателям 18–20°C. В большинстве регионов нашей страны это время приходится на начало июня.

После того как растение окажется на новом месте, ему нужно дать пару недель на адаптацию. И только потом можно приступать к подкормке. А подкормить его нужно обязательно. Так как эта культура отличается повышенным аппетитом.

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Чтобы молодые баклажаны быстро пошли в рост и набрали цвет, опытные дачники рекомендуют использовать настой из куриного помета.

Для его приготовления залейте 1 литр органического средства 10 литрами воды и оставьте состав в теплом месте на неделю. Когда время пройдет, разбавьте средство 5 литрами воды и добавьте в него 1,5 стакана древесной золы. После этого наполните составом удобную емкость и полейте им каждый куст. На растение рекомендуется брать один литр питательного средства.

Источник: ogorod.ru