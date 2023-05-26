Не выкидывайте старый ковер — он пригодится на даче

Старый ковер из СССР больше не актуален в качестве предмета декора в квартире. Однако не спешите его выкидывать.

Оказалось, ковер применяют для утепления полов на даче. И это еще не все.

Есть вариант сделать гамак. Для этого нужно вырезать из ковра удобную форму, затем загнуть края и просунуть металлическую трубу. Для надежности нужно крепко зашить края нитками и положить специальные шнуры в трубы.