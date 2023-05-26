Не выкидывайте старый ковер — он пригодится на даче

Старый ковер из СССР больше не актуален в качестве предмета декора в квартире. Однако не спешите его выкидывать.
Оказалось, ковер применяют для утепления полов на даче. И это еще не все.
Есть вариант сделать гамак. Для этого нужно вырезать из ковра удобную форму, затем загнуть края и просунуть металлическую трубу. Для надежности нужно крепко зашить края нитками и положить специальные шнуры в трубы.
Также можно использовать ковер как мат для йоги или пилатеса. Для этого нужно разрезать ковер и подшить его края, затем покрыть непромокаемым материалом.
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Из старого ковра можно сделать защиту для коленей. Это будет полезно тем, кто много трудиться на дачном участке. Будет достаточно вырезать несколько полосок из ковра и носить их с собой, подкладывая под колени перед тем, как присесть. Об этом рассказали в womanhit.ru.