«Будут отслойки со стороны кутикулы»: что нужно знать всем, кто делает маникюр

Тем, кто делает маникюр с гель-лаком, важно помнить о сроках носки этого материала на ногтях.
Специалист заявила, что гель-лак нельзя носить больше трех недель.
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«Идеальный срок носки покрытия — три недели. Если носить покрытие дольше, то вырастает вероятность появления трещин по бокам ногтей. Чем длиннее ногти, тем короче срок носки. Корректная носка длинных ногтей — полторы недели, иначе помимо трещин будут отслойки со стороны кутикулы», — заявила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
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