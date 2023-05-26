Что нужно сделать с помидорами в июне, чтобы сохранить и приумножить будущий урожай — советует агроном

В июне помидорам требуется регулярная подкормка разными удобрениями. Ведь именно в этом месяце идет активный рост кустов и формирование завязей.

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По словам агронома Анастасии Коврижных, в начале лета томаты необходимо опрыскать раствором мочевины. Для его приготовления нужно взять 50 граммов средства на 10 л воды. Такая обработка поможет кустам набрать зеленую массу и сформировать здоровые бутоны.

После образования завязей дачникам стоит сделать акцент на фосфорно-калийных удобрениях. Для этого специалист рекомендует провести опрыскивание раствором суперфосфата и сернокислого калия. На 10 литров воды нужно взять по 10 граммов каждого вещества.

А если вы заметили, что листья растения стали скручиваться, то добавьте обработку раствором медного купороса. Но помните о том, что концентрация средства должна быть очень низкой. Достаточно взять 1–2 грамма порошка на литр воды.

Источник: belnovosti.by