«Всю сумму домой и дайте ей переночевать»: что сделать с зарплатой для увеличения дохода

Стало известно, что делать с зарплатой в день получки. Это поможет стать богаче.
Эксперты посоветовали не тратить всю сумму заработной платы в первый день, как она пришла на карту.
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«Принесите всю сумму домой и дайте ей переночевать. Это одновременно насытит жилище финансовой энергией и даст купюрам проникнуться энергетикой дома и живущих в нем людей», — заявили специалисты.
Еще некоторые верят, что приумножить деньги можно с помощью подушки. Они оставляют там зарплату на ночь после ее получения.
Есть и такая примета: в день получения заработка при условии, что на небе видна полная луна, положите свои деньги на подоконник на ночь.
Важно не забывать о благотворительности. Это поможет не затормозить энергетику денег и поддерживать хорошую финансовую карму. Главное — делать это от чистого сердца.
Не забывайте побаловать себя и своих близких. Поскольку деньги любят не только счет, но и движение. Об этом рассказали в kubnews.ru.