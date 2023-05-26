«Всю сумму домой и дайте ей переночевать»: что сделать с зарплатой для увеличения дохода

Еще некоторые верят, что приумножить деньги можно с помощью подушки. Они оставляют там зарплату на ночь после ее получения.

Есть и такая примета: в день получения заработка при условии, что на небе видна полная луна, положите свои деньги на подоконник на ночь.

Важно не забывать о благотворительности. Это поможет не затормозить энергетику денег и поддерживать хорошую финансовую карму. Главное — делать это от чистого сердца.

Не забывайте побаловать себя и своих близких. Поскольку деньги любят не только счет, но и движение. Об этом рассказали в kubnews.ru.