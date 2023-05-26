Теперь вас не обманут на рынке: эксперты объяснили, как отличить кислую черешню от сладкой

Специалисты рассказали, на что следует обратить внимание при покупке черешни.

Опытные садоводы знают, когда черешня на прилавке окажется кислой. Они рекомендуют обращать внимание на плодоножку. У свежей и сладкой ягоды подложка всегда зеленого цвета. А вот темная и высохшая подложка укажет на устаревшую ягоду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Важно помнить и то, когда начинается сезон черешни. Он стартует в июне и продолжается до августа. В этот период ягоды созревают в естественных условиях и являются самыми вкусными. Об этом рассказали в belnovosti.by.