Теперь вас не обманут на рынке: эксперты объяснили, как отличить кислую черешню от сладкой

Черешня. Фото: Global Look Press 

Летом эта ягода становится одной из самых популярных. Однако найти по-настоящему вкусную черешню не так просто.

Специалисты рассказали, на что следует обратить внимание при покупке черешни.

Опытные садоводы знают, когда черешня на прилавке окажется кислой. Они рекомендуют обращать внимание на плодоножку. У свежей и сладкой ягоды подложка всегда зеленого цвета. А вот темная и высохшая подложка укажет на устаревшую ягоду.

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Важно помнить и то, когда начинается сезон черешни. Он стартует в июне и продолжается до августа. В этот период ягоды созревают в естественных условиях и являются самыми вкусными. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее специалисты сообщили, как сделать заготовки на зиму без использования консервации

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