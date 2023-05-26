Не звоните маме: в банке рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Сотрудники банка ВТБ зафиксировали жалобы клиентов на новую схему телефонного мошенничества - когда злоумышленники связываются не только с потенциальной жертвой, но с ее родственниками.

Схема следующая. Мошенник звонит человеку, представляясь сотрудником банка или правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента якобы могут быть похищены злоумышленниками, и необходимо срочно предпринять меры по их спасению.

В случае отказа жертвы мнимый сотрудник применяет новую «фишку» - переходит на более агрессивную манеру общения и угрожает позвонить родственникам собеседника, чтобы через них донести важность и правдивость своих слов. Далее он действительно звонит близким клиента банка - родителям, супругам или детям.