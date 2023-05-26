Не звоните маме: в банке рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Сотрудники банка ВТБ зафиксировали жалобы клиентов на новую схему телефонного мошенничества - когда злоумышленники связываются не только с потенциальной жертвой, но с ее родственниками.
Схема следующая. Мошенник звонит человеку, представляясь сотрудником банка или правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента якобы могут быть похищены злоумышленниками, и необходимо срочно предпринять меры по их спасению.
В случае отказа жертвы мнимый сотрудник применяет новую «фишку» - переходит на более агрессивную манеру общения и угрожает позвонить родственникам собеседника, чтобы через них донести важность и правдивость своих слов. Далее он действительно звонит близким клиента банка - родителям, супругам или детям.
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«Страшилки» мошенников повторяются из раза в раз: оформление заявки на кредит неизвестным лицом, проведение сомнительных операций по картам, изменение доверенного номера телефона в банке и прочее.
«Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и ловко манипулируют эмоциями своих жертв. Если раньше они звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре и необходимости перевода денег для его урегулирования, то теперь сами активно используют имеющиеся контакты родственников», - рассказал ТАСС старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
«В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой - весь семейный бюджет».
Сотрудники банка советуют не доверять неизвестным, кем бы они не представились по телефону, и вчитываться в СМС, которые приходят от финансовой организации.