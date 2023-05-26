Бренд Gucci не планирует открывать свои магазины в России в 2023 году

Компания Gucci не планирует открывать свои магазины в РФ в ближайшем году. Тем не менее у знаменитого бренда нет намерений формально уходить из России. Об этом говорится в отчетности его местного юридического лица, подписанной 27 марта 2023-го.
В документе отмечается, что с 5 марта 2022 года компания приостановила работу магазинов и розничную продажу своих товаров на территории России, однако сохранила рабочие места и арендованные объекты. Также в документе сказано, что Gucci «не рассчитывает возобновить деятельность магазинов в ближайший год».
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Как передает ТАСС, российское подразделение бренда «Гуччи Рус» на конец 2022 года имело восемь обособленных офисов: шесть в черте Москвы и два в Московской области. Данная компания отмечает, что не намерена ликвидировать свое юридическое лицо, но планирует существенное сокращение деятельности и численности работников, число которых в конце 2022-го составляло 129 человек.
Добавим, что выручка компании упала более чем в пять раз — с 5 миллиардов рублей в 2021 году до 955 миллионов в 2022-м.