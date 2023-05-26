Бренд Gucci не планирует открывать свои магазины в России в 2023 году

Компания Gucci не планирует открывать свои магазины в РФ в ближайшем году. Тем не менее у знаменитого бренда нет намерений формально уходить из России. Об этом говорится в отчетности его местного юридического лица, подписанной 27 марта 2023-го.

В документе отмечается, что с 5 марта 2022 года компания приостановила работу магазинов и розничную продажу своих товаров на территории России, однако сохранила рабочие места и арендованные объекты. Также в документе сказано, что Gucci «не рассчитывает возобновить деятельность магазинов в ближайший год».

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