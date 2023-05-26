Блокировка товаров на 50 миллиардов рублей: Wildberries угодил в новый скандал

Новый скандал с Интернет-маркетплейсом Wildberries. 25 мая правозащитники из Союза электронной торговли обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия онлайн-ретейлера по уголовным статьям «Мошенничество» и «Самоуправство».

Причиной обращения стало то, что, со слов предпринимателей, Wildberries якобы заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 миллиардов рублей, а также денежные средства поставщиков в размере около 2,23 миллиарда рублей. При этом онлайн-магазин продает эти товары, однако деньги не поступают на счета пользователей.

Компания Wildberries поспешила опровергнуть информацию о блокировке товаров. По словам ее представителей, речь идет о 300 продавцах, которые воспользовались услугами нелегального продвижения на онлайн-платформе. Злоумышленники предложили им свои услуги через специально написанный Telegram-бот. С помощью него продавцы пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, в результате чего компания получила значительный ущерб.