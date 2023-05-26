Блокировка товаров на 50 миллиардов рублей: Wildberries угодил в новый скандал

Новый скандал с Интернет-маркетплейсом Wildberries. 25 мая правозащитники из Союза электронной торговли обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия онлайн-ретейлера по уголовным статьям «Мошенничество» и «Самоуправство».
Причиной обращения стало то, что, со слов предпринимателей, Wildberries якобы заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 миллиардов рублей, а также денежные средства поставщиков в размере около 2,23 миллиарда рублей. При этом онлайн-магазин продает эти товары, однако деньги не поступают на счета пользователей.
Компания Wildberries поспешила опровергнуть информацию о блокировке товаров. По словам ее представителей, речь идет о 300 продавцах, которые воспользовались услугами нелегального продвижения на онлайн-платформе. Злоумышленники предложили им свои услуги через специально написанный Telegram-бот. С помощью него продавцы пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, в результате чего компания получила значительный ущерб.
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По состоянию на 26 мая, Wildberries завершил проверку большей части продавцов, подозреваемых в использовании «серых» схем продвижения, и «разморозил» их баланс.
«Сейчас речь идет лишь о приостановке выплат порядка 120 продавцам на время следственных действий правоохранительных органов и внутренних проверок действий продавцов. При этом у них есть полный доступ к личному кабинету и возможности управления им. 10 июня, после завершения проверки, большая часть выплат может быть возобновлена, если проверка подтвердит отсутствие мошенничества со стороны продавцов», - цитирует ТАСС пресс-службу маркетплейса.
Wildberries призвал инициативную группу продавцов, у которых приостановлены выплаты, начать обсуждение возможных путей урегулирования ситуации и поиск совместных решений. Компания рекомендовала адвокатам данной группы «выбрать путь конструктивных переговоров, а не конфронтации».