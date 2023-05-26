Лейте в лунки с помидорами это бесплатное удобрение — томаты прут как на дрожжах

В деревнях помидоры удобряют на огороде только так. Наши бабушки поделились рецептом бесплатной подкормки из сорняка. Не знали — просто чудо! Томаты будут спелыми, ароматными и мясистыми. Попробуйте — удобрение легко готовить. Главное набрать сорняков.

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Травяной настой готовим из крапивы. Измельчаем травы и складываем в ведро. Далее наполняем его водой на две трети объема. Также можно добавить немного дрожжей или кусочек хлеба.

Затем накрываем ведро крышкой и оставляет в теплом месте на 2 недели. Регулярно помешиваем. Когда брожение прекратится, настой готов. Процеживаем удобрение. И разбавляем настойку в соотношении 1:10. Это средство используем для полива помидоров на огороде. Льем под корень, не задевая листья.

По материалам ivd.ru