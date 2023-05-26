В Санкт-Петербурге отказались вводить курортный сбор в 2023 году

Хорошая новость для тех, кто собрался в ближайшие месяцы посетить величественный Санкт-Петербург. В 2023 году в Северной столице России не будут взимать курортный сбор. Ранее планировалось ввести его в тестовом режиме с 1 августа.

Чиновники решили пока подождать — подготовить всю необходимую инфраструктуру и проработать нормативно-правовые акты.

«Мы выработали план, который будет наименее безболезненный для участников рынка и отчасти для тех, кто приезжает в город. Нам понятно, что нужно ввести эти нормативно-правовые акты и к взиманию сбора вернуться уже в следующем году. Так что в этом году вся инфраструктура будет подготовлена, вся подготовительная работа будет выполнена, но взиматься курортный сбор не будет», — сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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