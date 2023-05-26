Нагар потечет струйкой: как отмыть грязную духовку в жиру за 25 минут — уксус + сода

Как за четверть часа отмыть прокопченную духовку в жиру — нагар и другие наслоения сойдут сами собой. Достаточно только обработать поверхность этим самодельным средством для уборки.

Еще больше полезны советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем глубокую миску и наливаем в нее уксус — потребуется примерно полстакана. Далее ставим в печь. И включаем духовку на максимальную температуру. Доводим до кипения за минут 10-15. Далее оставляем духовку закрытой на 10 минут. Затем берем губку с содой и очищаем поверхность внутри нее. Смываем водой. Готово! Духовка сияет чистотой.

По материалам Дзен-канал «Рецепты от канала Михаил Vegan»