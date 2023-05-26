В последние выходные мая в Москве похолодает почти на 10 градусов

В ночь на субботу, 27 мая, в Москве ожидается холодный атмосферный фронт. Также в выходные в столице могут пройти и кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Днем в столице только 20-22 градуса, а в воскресенье тоже кратковременные дожди не исключены, но температура максимальная - только 15-17 градусов в столице и 13-18 градусов по области», - цитирует синоптика ТАСС.

По его словам, в выходные москвичей ожидает северо-западный ветер 4-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится - до 749-750 мм ртутного столба. В ночное время температура в городе прогнозируется на уровне 6-8 градусов.

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В пятницу, 26 мая, ожидается 24-25 градусов тепла и переменная облачность.