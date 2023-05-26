Как моментально очистить слив от волос и засора — просунем трубочку для напитков и достаем

Засор в раковине на кухне доставит хлопот любой домохозяйке. Иногда просто нет времени, чтобы вызвать на дом сантехника, а если муж допоздна работает, то приходится применять дедовские методы. Очистить слив можно и подручными инструментами. Попробуйте — способ приятно удивит!

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Достать волосы, слизь и засор из слива раковины на кухне можно самой обычной трубочкой для сока. Совсем не обязательно растворять наслоения, чтобы устранить пищевую «пробку».

Берем пластмассовую трубочку и делаем несколько разрезов наискось по всей длине, чтобы получились уголки. Затем просовываем трубочку в слив поглубже и тянем вверх.

Все волосы и грязь зацепятся за эти уголки, и выйдут на поверхность раковины. Удивительно просто и эффективно!

По материалам Telegram-канал «Домашний очаг»