Возвращаемся к очкам? Компания Johnson & Johnson приостановила импорт контактных линз в Россию

Американская компания Johnson & Johnson предупредила своих российских партнеров о приостановке импорта контактных линз в РФ. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании-дистрибьютора данной продукции «Протек» Дмитрий Погребинский.

Он же успокоил, что рынок контактных линз не особо пострадает после новой санкции.

«Есть много аналогов, и проблем с контактными линзами в стране не будет. Дефицита линз не прогнозируется, - цитирует Погребинского «Интерфакс». - У нас из страны никто (из иностранных компаний, - Прим. авт.) не ушел. Даже если Johnson & Johnson по какой-то причине, логистической или какой-то еще, перестанет поставлять контактные линзы, есть другие компании, которые поставляют».

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В пресс-службе Минпромторга ранее сообщили, что в случае прекращения поставок контактных линз министерство оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта.