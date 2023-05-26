Смородина родит плоды размером с вишню — просто налейте удобрение за 70 рублей под каждый куст

Опытные дачники поделились секретом, как получить богатый урожай смородины — плоды будут размером с вишню. Попробуйте — соседи по даче только позавидуют! Жаль, что раньше не знали. Давно бы подкормили каждый кустик в саду.

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