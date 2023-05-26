Какие два режима машинки берут вдвое меньше воды, порошка и энергии — теперь стираем только так

Стиральная машинка заметно облегчила жизнь домохозяек и прачек. При этом, мало кто знает, какой режим стирки считается самым экономичным — вдвое меньше расходует порошок и электроэнергию. Заметно по коммунальным платежам. Кстати, и воды уходит меньше. Бережливые в полном восторге — теперь стирают только так.

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