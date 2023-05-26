Какие два режима машинки берут вдвое меньше воды, порошка и энергии — теперь стираем только так

Стиральная машинка заметно облегчила жизнь домохозяек и прачек. При этом, мало кто знает, какой режим стирки считается самым экономичным — вдвое меньше расходует порошок и электроэнергию. Заметно по коммунальным платежам. Кстати, и воды уходит меньше. Бережливые в полном восторге — теперь стирают только так.
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Самым практичным можно назвать режим «Эконом стирка», его следует использовать, в том случае, если не успели накопить белья на полную загрузку автомата. Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться вдвое меньше.
Еще одна экономичная программа, которая есть у стиральных машинок — «Быстрая стирка». Идеальный режим для стирки, если вещи нужно просто освежить. Цикл составляет 15-30 минут, а затраты воды и электроэнергии будет гораздо меньше, чем в стандартных вариантах.
По материалам ichip.ru