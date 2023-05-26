Женский способ заточить нож без точилки — просто кладем в соленую воду на полчаса

Как легко и просто за полчаса наточить нож? Тупым острием практически невозможно нарезать овощи и фрукты, не говоря уже о мясных вырезках или рыбе. Многим домохозяйкам приходится просить мужей следить за тем, чтобы кухонные ножи всегда были в порядке. Однако есть знаменитый дедовский способ — заточить нож можно и без точилки.

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Берем большую кружку с водой и добавляем чайную ложку соли. Окунаем в раствор нож лезвием вниз и оставляем на 30 минут. После этого переворачиваем кружку (она должна быть обязательно фарфоровой. — Прим. ред.) кверху дном и точим об нее тупой нож.

Вы удивитесь, каким острым он станет всего через 5 минут. Пользуйтесь!

По материалам Telegram-канал «Дамские секреты»